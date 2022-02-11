Ремонт моста через Припять

Самый длинный мост в Беларуси, как мозыряне его называют «старый мост», в ближайшем времени ждет реконструкция. Информацию выяснили и уточнили наши коллеги из газеты «Жыцце Палесся».

До 2025 года согласно, Государственной программы «Дороги Беларуси» по Гомельской области предусмотрена разработка предпроектной и проектной документации по реконструкции нескольких мостов, сообщает районное издание «Жыцце Палесся». Один из них – автомобильный мост через реку Припять. В настоящее время по этому объекту реконструкции разрабатывается проектно-сметная документация, заключен договор на проектно-изыскательные работы с государственным предприятием «Белгипродор». Срок выхода проекта – 30 декабря 2023 г. Стоимость работ по реконструкции в ценах 2019 года составляет около 125 миллионов рублей. Приступить непосредственно к работам специалисты смогут после утверждения проекта.