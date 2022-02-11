Есть желание служить в милиции? Информация для будущих абитуриентов и их родителей

В районном отделе внутренних дел напоминают будущим абитуриентам и их родителям о сроках оформления документов для поступления в специализированные вузы.

Лицам из числа гражданской молодежи, желающим поступать на дневную форму получения высшего образования в Академию МВД, Могилевский институт МВД, специализированный лицей МВД и военный факультет БГУИР, уже сейчас рекомендуют обращаться в кадровое подразделение Мозырского РОВД. Не стоит откладывать подачу заявления на имя начальника ОВД, так как процедура отбора для поступления включает в себя ряд проверочных мероприятий, сбор необходимых документов, а также прохождение военно-врачебной комиссии. Напомним, что специальная военно-врачебная комиссия дает заключение: «годен к поступлению в Академию МВД» или «не годен к поступлению в Академию МВД». Медицинское освидетельствование поступающих из г. Мозыря проводит военно-врачебная комиссия УВД Гомельского облисполкома. Отдел кадров Мозырского РОВД находится по адресу: ул. 17 Сентября, 15, каб. №208. Тел.: 25-19-70.