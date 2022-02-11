На подиуме республиканского конкурса «Лига моделей» блистали представительницы мозырской школы современного обучения «Звездная академия». Лучшей из лучших по мнению жюри в номинации «Дефиле freestyle соло» стала преподаватель академии Диана Селивончик, занявшая первое место. В номинации «Подиумный шаг» у Дианы – третье место. Юная мозырянка Алеся Шаменок в двух заявленных номинациях заняла седьмое и девятое место. Лига моделей – масштабный республиканский конкурс, который дает юным, грациозным и амбициозным путевку на большой подиум. Участие в нем принимают девочки и девушки со всей Беларуси, обучающиеся в модельных школах. В жюри – профессионалы высокого уровня, положительная оценка от которых – значимое событие в жизни каждой участницы.