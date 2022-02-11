«История шоколадного дерева» на сцене Национального академического театра имени Янки Купалы

Сказку «История шоколадного дерева» поставили на сцене Национального академического театра имени Янки Купалы. Сценарий написал известный мозырянин, руководитель народного молодежного театра «Легион» Александр Мазьков. «История шоколадного дерева» на суд зрителей была впервые представлена еще в 2014. Спектакль прочно закрепился в репертуаре театра, как одна из лучших детских постановок.

В «Купаловском» постановку восприняли на ура. Посмотреть на свое творческое детище, но уже из зрительного зала, смог и Александр Мазьков.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ