ИМН напоминает. Что делать, чтобы День влюбленных не закончился штрафами

В понедельник мировое сообщество празднует День всех влюбленных. А значит, самым востребованным товаром будут шары в форме сердца и букеты. Подзаработать на праздничном ажиотаже в цветочном бизнесе в этот день, как и в преддверии 8 марта, немало желающих. Заниматься продажей букетов в период праздников могут не только студии и индивидуальные предприниматели, но и физические лица без регистрации ИП. В налоговой инспекции напоминают, чтобы День влюбленных не закончился штрафами, нужно до начала продаж предоставить в налоговые органы уведомление, в котором указать вид товара, продолжительность и место осуществления деятельности. На основании этого рассчитывается сумма налога, которую должен уплатить продавец. В Мозыре в 2022 году ставка единого налога составляет 132 рубля в месяц. Если же продолжительность торговли составит менее 15 дней за месяц, к ставке единого налога применяется понижающий коэффициент. При продаже цветов предусмотрены льготы для пенсионеров, инвалидов, многодетных семей: для этих категорий населения ставка понижается на 20%. При соблюдении нескольких оснований для льгот ставка единого налога уменьшается на 45%.