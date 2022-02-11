По благословению епископа Туровского и Мозырского Леонида в Калинковичах на базе гимназии прошел V образовательный форум православной молодежи «Твой ориентир». Организатором форума выступил отдел религиозного образования и катехизации Туровской епархии и отдел образования района.

Образовательный форум православной молодежи «Твой ориентир» проходит уже в пятый раз. Симбиоз людей светских, педагогов, и священников не случаен. И те, и другие воспитывают и направляют личность. Сеют разумное, доброе, вечное. «Твой ориентир» – только один из многих инновационных проектов Туровской епархии и отдела образования.

Гимназия в Калинковичах уже пятый год является площадкой по реализации программы духовно-нравственного воспитания учащихся. Результаты есть и они видны, уверена директор гимназии Валентина Жукова.

В гимназии есть специальный православный класс. Книги, карта, где отмечено, какие храмы посетили школьники и учителя, стенд с 10 заповедями, иконы. На православные уроки с удовольствием ходят и мусульмане, и католики. Интересно всем. Ведь здесь не навязывают веру, а прививают культуру. Мы живем в уникальное время больших реформ. Церковь не может позволить себе упустить возможность бороться за молодое поколение, не дать ему возможность приобщиться к духовной культуре.

Вся программа форума была довольно насыщена. Все-таки юбилейное мероприятие. Выставка, настольные игры, просмотр фильма, спортивные секции. В качестве почетных гостей пригласили местную футбольную команду «Вертикаль». Здоровье физическое и здоровье духовное. Спортсмены-футболисты знают – все взаимосвязано и гармония души и тела ведет к победе. Многочисленные вопросы из зала. Так что официальная часть форума – это, скорее, диалог. Следующий форум – через год, но его участники соберутся раньше. Экспертный совет Благотворительного фонда преподобного Серафима Саровского подвел итоги конкурса «Волонтер преподобного Серафима Саровского — 2021». Среди лауреатов – образовательный форум православной молодежи «Твой ориентир».

Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ