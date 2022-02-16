Реки вместо дорог и заливные луга вместо огородов. Потоп в Бобренятах

Весенний Реки вместо дорог и заливные луга вместо огородов. Жители переулка Садовый деревни Бобренята в этом году встречают весну гораздо раньше календарных сроков. Среди самых пострадавших от водной стихии – двор Ольги Флерко. Ее семья живет здесь с 2007 года. Много лет никаких особых проблем не было. До тех пор, пока не вырубили колхозный сад, который рос буквально через дорогу. С тех пор любая маломальская оттепель или ливень приносит немало проблем. Вода затапливает погреб, подмывает фундамент строений. Несколько дней назад произошел очередной потоп.

Съемочная группа «Телеканала «Мозырь» приехала по адресу на следующий день. Масштаб трагедии, по словам жителей улицы, уже не был таким катастрофичным. Правда, поговорить с людьми мы смогли только стоя на приличном расстоянии. Перейти дорогу без специальной обуви просто нереально. За несколько лет постоянных подтоплений хозяйство Ольги и ее соседей постепенно приходит в негодность.

Соседи шутят, в гараже Ольги впору разводить карасей. И действительно, даже после того, как вода начала сходить, гаражная яма почти доверху полная. За помощью Ольга ежегодно обращается в сельский совет. Говорит, в помощи вроде и не отказывают. Двор огородили вот таким бордюром из щебня. Однако проблему это не решает. В этом году районные власти пообещали кардинально подойти к решению вопроса и сделать на улице ливневку. Уже на этой неделе приступят к проектным работам. Ольга надеется, что, наконец, сможет без лишних волнений встретить весну.

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Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ