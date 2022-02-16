Работу Мозырского районного объединения профсоюзов в 2021 году рассмотрели на заседании Совета. Участие в нем приняли председатель Мозырского райисполкома Елена Павлечко, заместитель председателя Гомельского областного объединения профсоюзов Жанна Гатальская, начальник управления по труду, занятости и социальной защиты Мозырского райисполкома Михаил Пашинский, зам. начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Мозырского райисполкома Дмитрий Бондарев, а так же представители общественных организаций района.

В Мозырском районе на 1 января насчитывалось 298 профсоюзных организаций. Их лидеры собрались в зале Мозырского райисполкома, чтобы подвести итоги работы за 2021 год и наметить планы на 2022. В первую очередь заслушали доклад председателя Мозырского районного объединения профсоюзов Анны Козакевич. В нем – актуальные вопросы деятельности и главные направления работы, которые были приняты на предыдущем Совете. За прошедший год в Мозырском районе создано 25 новых профсоюзных организаций, 80 процентов из них – в частном секторе экономике. Работа в этом направлении на сегодняшний день является приоритетной в профсоюзном движении. На 1 января 2022 сформирован реестр из числа 60 организаций частного сектора экономики, где можно создать профсоюзные организации. Деятельность Мозырской профсоюзной организации высоко оценивают и на уровне области. Мозырские профсоюзы прирастали численно и росли качественно. Кроме вопросов трудовых отношений, оздоровления, мониторили цены, оказывали правовую помощь, контролировали безопасность труда, выступали организаторами гражданско-патриотических акций, туристических мероприятий, культурно-массовых и спортивных мероприятий. На итоговом Совете была приняла декларация о поддержке Республиканского референдума. Участие в предстоящем политическом событии – это ближайшая цель. Кроме этого на Совете поставили задачи на перспективу, среди которых все та же системная работа, которая лежит в основе профсоюзного движения.