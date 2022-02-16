Концерт Николая Шведа. Яркое шоу запланировано на 7 марта

Во Дворце культуры нефтепереработчиков пройдет большой сольный концерт мозырянина Николая Шведа. Имя этого талантливого работника Мозырского нефтеперерабатывающего завода хорошо известно тем, кто внимательно относится к культурной жизни города. Все свободное время Николай Швед посвящает семье и творчеству. И как результат, является частым гостем и небольших концертов, и крупных массовых мероприятий. Талант заводчанина, как исполнителя, впервые раскрылся на корпоративном конкурсе «Осенний аккорд». Затем были выступления с оркестром Михаила Финберга, участие в телешоу и первый «сольник» на сцене Дворца культуры нефтепереработчиков еще в 2012-м. В репертуаре Николая Шведа песни, которые находят отклик в каждой душе. Особенно, женской. Поэтому очередной сольный концерт мозырянина станет прекрасным подарком к Международному женскому дню. Яркое шоу запланировано на 7 марта, начало в 17.00. Билеты – в кассах Дворца культуры Мозырского НПЗ.