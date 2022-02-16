Мозырская налоговая инспекция – в числе лучших в стране

По итогам работы в минувшем году инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Мозырскому району признана лучшей в стране и области. Местные налоговики план, поставленный на 2021-й год выполнили более чем на 100%. В полном объеме обеспечили поступление платежей в бюджет. Всего на учете в Мозырской инспекции состоят более 65 000 плательщиков. В том числе, 2 тысячи организаций, почти 3,5 тысячи ИП. Обслуживает ИМНС по Мозырском району несколько полесских регионов. По информации пресс-службы Министерства по налогам и сборам РБ, инспекция МНС по Мозырскому району занесена на Доску почета ведомства. Кроме того, у мозырян – первое место среди инспекций Гомельской области.