Выставка-квест «Победители. Фронтовая разведка»

Впервые в Мозыре! Объединенный краеведческий музей приглашает на военно-патриотическую выставку-квест «Победители. Фронтовая разведка». С 20 февраля в Выставочном зале по улице Советской, 132 будут принимать группы на срочный сбор для прохождения секретного задания. Всего 8 интерактивных локаций. На каждой – возможность почувствовать себя разведчиком времен Великой Отечественной войны. Посетить необычное мероприятие можно до 26 марта. Время работы: ежедневно с 10 до 18 часов.