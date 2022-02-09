«Разам з камандай!». Мозыряне выкладывают фотографии и видео в соцсетях в поддержку наших спортсменов на Олимпиаде в Пекине.

Масштабную республиканскую акцию «Разам з камандай!» Национальный олимпийский комитет запустил за 50 дней до начала зимних Игр в Пекине. Больше двух месяцев белорусы выкладывают фото и записывают видео в соцсетях в поддержку спортсменов-олимпийцев. По хештегам #разамзкамандай, #часперамоги, #OlympicBelarus можно найти и снимки мозырян. Самыми активными участниками проекта стали дети. «Пламенный привет» олимпийцам уже отправили воспитанники ясли-сада №28. К победе «разам з камандай» на лыжах уверенно двигаются малыши из детского сада №40. Среди школ активное участие приняли ученики 11-й, 12-й и 14-й. «Не падать духом» белорусской команде пожелал отдел спорта и туризма Мозырского райисполкома. Видео-обращение в поддержку спортсменом записала и Марина Литвинчук, серебряный призер Олимпийских игр в Токио.

Акция, в которой может принять участие каждый желающий, продлится до 20 февраля. Для участия нужно подписаться на страницу Национального Олимпийского комитета Беларуси в социальной сети Instagram. Затем сделать фото или видео на фоне спортивного объекта или с предметами, которые ассоциируются с олимпийским движением и зимними видами спорта, дополнить это фото яркими пожеланиями белорусским атлетам. Поздравление необходимо разместить у себя на странице, отметить аккаунт НОК, а также использовать официальные хештеги акции: #Часперамог, #TeamBY2022. Самые оригинальные фото и видео будут отмечены памятными призами.