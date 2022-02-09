Речной вокзал вновь стал эпицентром ярмарочной жизни, здесь разместилась экспозиция «Все для дома и семьи». В одном месте можно купить все и сразу. Впервые экспонентом выступило борисовское унитарное предприятие «Константа». Качественный белорусский трикотаж. В этих изделиях, как говорится, и в пир, и в мир, и в ресторан, и в офис.

Зима постепенно уступает весне. Тем не менее, тема шуб всегда актуальна. Тем более, сейчас, в преддверии Дня святого Валентина и Международного женского дня. Конец сезона – а это значит скидки. Мутон, норка, стриженная нутрия, каракуль и писец. полушубки и длинные изделия в пол. Российское фабричное производство. Рядом с шубами разнообразные головные уборы, теплые, демисезонные и панамы, которые сейчас очень модны. В качестве аксессуаров – бижутерия в ассортименте. Также на ярмарке представлены чаи с различными натуральными добавками, к чаю, естественно, сладости. Специи в ассортименте, которые точно разнообразят вкус любого блюда, с ними любой продукт заиграет по-новому. И, конечно, мед, непосредственно от производителя, пасечника, весьма полезный продукт, иммуностимулятор, защитник от разного рода вирусов. Всех его полезных качеств и не перечесть, а еще продукты пчеловодства: перга, пыльца и другие. Сборы из трав Алтая и краснодарского края – весомое подспорье в борьбе с недугами, профилактика различного рода заболеваний. Кедровое масло – источник целебных свойств, различного рода натуральные бальзамы.

Особой популярностью пользуется стенд с рыбными консервами –

продукция из Дальнего Востока и Калининграда, традиционные шпроты и килька, насыщенная омегой печень трески, икра сома и судака, рыбные фрикадельки. А самый аппетитный стенд на входе в речной вокзал. Здесь представлены дары северных морей: маринованные различным способом, слабосоленые и пряно-соленые, горячего и холодного копчения. Это продукция Рязанского рыбоперерабатывающего комбината. Прямые поставки из Северного и Тихого океанов горбуши, нерки, окуня, сельди, палтуса, семги, кальмара. Разнообразные изыски и деликатесы: рыбные хлеб, ветчина, колбасы, котлеты, пельмени и, конечно, икра. Все для истинных гурманов. Выставка «Все для дома и семьи» продлится до 12 февраля включительно. Время работы с 10 утра до 7 вечера. 12 февраля с 10 до 15 часов. Февральский кирмаш ждет покупателей. А 23 -26 марта пройдет еще одна ярмарка. Место проведения площадка около ГДК.