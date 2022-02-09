Комитет госконтроля проведет горячую линию по вопросам животноводства в зимне-стойловый период

В рамках контроля вопросов наличия проблем в животноводстве в ходе зимне — стойлового периода 2021 – 2022 гг. в организациях Ельского, Житковичского, Лельчицкого, Мозырского, Петриковского районов, Мозырский межрайонный комитет государственного контроля проведет «горячую телефонную линию». Она пройдет 16 февраля 10.00 до 12.00. Звонки будут приниматься по телефонам 8 (0236) 21-54-65, 21-54-68 Во время «горячей телефонной линии» граждане могут сообщить о негативных фактах и проблемах в организациях животноводческой отрасли. Поступившая в ходе проведения «горячей телефонной линии» информация будет тщательно изучена специалистами, при необходимости, Мозырским межрайонным комитетом государственного контроля будут приняты соответствующие меры реагирования».