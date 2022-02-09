Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Мозырскому району 21 февраля проведет Тематический день информирования по вопросам исчисления и уплаты подоходного налога с физических лиц.
21 февраля 2022 года сектором информационно-разъяснительной работы инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Мозырскому району проводится тематический день информирования по вопросам:
— исчисления и уплаты подоходного налога с физических лиц, получивших в 2021 году доходы, подлежащие налогообложению;
— «Личный кабинет плательщика»: используем преимущества дистанционного обслуживания.
Обращаться в сектор информационно-разъяснительной работы инспекции по тел. 8 (0236) 20-28-73.
Тематический день информирования по вопросам исчисления и уплаты подоходного налога с физических лиц пройдет 21февраля
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Мозырскому району 21 февраля проведет Тематический день информирования по вопросам исчисления и уплаты подоходного налога с физических лиц.