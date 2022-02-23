Концерт в Городском Дворце культуры стал большой поздравительной открыткой для всех военнослужащих Мозырщины

Белорусские мужчины, впрочем, не только мужчины, а и дамы, которые носят погоны, сегодня принимают поздравления с 23 февраля, Днем защитников Отечества. В Городском Дворце культуры прошло общерайонное мероприятие. На торжественный концерт пришли те, кто служил, служит и кому еще предстоит служить.

В городском Дворце культуры – сотни людей в форме разных цветов – пограничники, МЧС, милиция, следственный, прокуратура, военкомат. Особо выделяется люди в форме Советской армии – ветераны. Можно сказать, что это их поколение оставило в наследство от Советского Союза современной Беларуси праздник мужества, доблести и отваги. Праздник устоявшийся и любимый. Праздник с историей. В Беларуси он является символом верности воинскому долгу и стойкости белорусского народа в борьбе за свободу и независимость нашей Родины. Так что весь праздничный вечер стал признанием-благодарностью защитникам Отечества, в их адрес со сцены не раз звучали добрые слова поздравлений и пожеланий от районного исполнительного комитета, совета депутатов, военного комиссариата

Самый мужественный, сдержанный, скупой на эмоции, с воинской выправкой и стальным характером. Именно таким воспринимается День защитников Отечества, праздник настоящих мужчин, а еще женщин, которые выбрали своей профессией службу в Вооруженных Силах. Благодарственными письмами и грамотами отметили всех тех, кто стоит на страже покоя нашей Родины, занимается патриотическим воспитанием молодежи, является активным участником ветеранского движения. После официальных речей состоялся праздничный концерт. Звучали лирические и патриотические песни, но основной темой концертной программы были, конечно же, песни о любви к России. Праздничная программа прошла на одном дыхании и подарила море положительных эмоций. Концерт в Городском Дворце культуры стал общерайонной поздравительной открыткой для всех военных Мозырщины. А при выходе из зала тем, кто особо отличился на службе – подарки.