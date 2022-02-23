Первый день досрочного голосования показал достаточно высокую активность мозырян

Сегодня – второй день досрочного голосования на республиканском референдуме по изменениям в Конституцию Республики Беларусь. Первый день показал достаточно высокую активность мозырян.

В доме быта «Визит» на участке №45 закреплено около трех тысяч избирателей. Участок большой, за ним закреплены дома на Малинина, Солнечной, Притыцкого, переулках Березовый, Концевой, Привокзальный. По словам членов избирательной комиссии только в первой половине дня с 10 до 14 часов на досрочное голосование пришло порядка шестидесяти человек. После обеда – снова многолюдно. Среди голосующих – ребята из училища Олимпийского резерва. Всего в училище обучается 130 человек, начиная с 8 класса до второго курса. Большинство спортсменов еще весьма юные. 6 человек уже достигли возраста 18 лет и безотлагательно воспользовались своим избирательным правом. Досрочное голосование продолжится до основного дня референдума, 27 февраля. Прийти и проголосовать досрочно можно с 10 до семи вечера. Перерыв в работе избирательных участков с 14 до 16 часов. Объяснять причины, почему решили проголосовать досрочно, не нужно. Важно только предъявить документ, удостоверяющий личность. В основной день голосования, 27 февраля, участки будут работать с восьми до восьми без перерыва.

Лидия Потар, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ