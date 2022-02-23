Калинковичский РОВД просит помощи в розыске двух пропавших девушек. 20 февраля 2022 года они около 13.35 покинули общежитие Калинковичского государственного профессионального аграрно-технического лицея и до сих пор их местонахождение не установлено.

Разыскивается Гончаренко Анастасия Александровна. 02.11.2005 г.р. Была одета: кожаная куртка темного цвета, короткая светлая юбка, свитер светлого цвета, черные ботинки. Приметы: на вид 16 лет (выглядит немного старше), рост 175-180см, среднего телосложения, волосы темные. Особые приметы: прядь волос окрашены в красный цвет.

Разыскивается Пинчук Карина Александровна 15.06.2005 г.р. Была одета: пальто цвета «хаки», короткая юбка темного цвета, черные колготки. Приметы: на вид 16 лет, рост 160 — 170см, среднего телосложения, волосы темные.

Если вам известно местонахождение девушек, просьба позвонить по телефону 8 -033 -651 -27 -18 или по короткому номеру 102.