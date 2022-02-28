Как проходило голосование на участке в спорткомплексе «Мозырьсоль»?

Активность на референдуме проявили жители разных районов Мозыря. На участке №35, расположенном в спорткомплексе ОАО «Мозырьсоль», для голосующих организовали настоящий праздник – с музыкой и показательными выступлениями спортсменов.

Заводчане, которые приходили голосовать на этот участок, интерес к будущему страны не скрывали.

Среди голосующих – не только старшее поколение, но и молодежь. Многие приходили с детьми. Сама процедура занимает несколько минут. Дальше можно присоединиться к зрителям и насладиться развлекательной программой. «Солевики» ставку сделали на спорт, что очень символично: один из пунктов обновленной Конституции связан с обязанностью каждого гражданина заботиться о своем здоровьем. А что на это влияет больше, чем регулярные занятия спортом? На импровизированную сцену спортзала выходили как юные акробаты и каратисты, так и сильные, активные, спортивные заводчане. Организовали на участке и выездную торговлю: предлагали свежую выпечку собственного производства, горячий чай и кофе. Мозыряне, которые посетили участок в воскресенье, объединили общие ценности – уважение к историческому прошлому, достойное настоящее и возможность строить свое будущее самостоятельно.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цырулик, Юрий Горобец. ТКМ