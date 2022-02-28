Итоги референдума. Свыше 70 % мозырян проголосовали за новый проект Конституции

На этих кадрах – финишная прямая главной политической компании 2022 года. К восьми часам вечера 27 февраля сознательные мозыряне свой голос уже отдали и проводили воскресный вечер в кругу семьи. А вот у членов участковых комиссий – пик работы. И, пожалуй, самая важная ее часть – подсчет бюллетеней. Затем протоколы по каждому из 73 -ти участков доставили в районную комиссию по референдуму. Сегодня состоялось ее заседание, где, были подведены первые итоги кампании по голосованию за внесение изменений и поправок в Основной Закон. Жители региона в очередной раз подтвердили, Мозырщина – политически активный регион. По предварительным данным, свыше 80 % жителей Мозырского района, включенных в списки для голосования, приняли участие в референдуме. Свыше 70 % мозырян проголосовали за новый проект Конституции.