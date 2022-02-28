На контроле – своевременная выплата заработной платы

В рамках контроля за выполнением поручения Главы государства по контролю за своевременной выплатой заработной платы Комитет государственного контроля Гомельской области 2 марта 2022 г. проведет «горячую телефонную линию» с населением области.

В рамках контроля за выполнением поручения Главы государства по контролю за своевременной выплатой заработной платы Комитет государственного контроля Гомельской области 2 марта 2022 г. проведет «горячую телефонную линию» с населением области. Во время «горячей телефонной линии» граждане с 11.00

до 13.00 по телефону 8 (0232) 23-83-87 могут сообщить о фактах нарушения нанимателями сроков выплаты заработной платы. Поступившая в ходе проведения «горячей телефонной линии» информация будет тщательно изучена специалистами, при необходимости, Комитетом госконтроля будут приняты соответствующие меры реагирования.