Референдум-2022

Референдум в Беларуси официально признан состоявшимися. Основной день волеизъявления традиционно – воскресенье. В Мозырском районе 27 февраля работали 73 избирательных участка. В 7.30 — на месте и наблюдатели, и члены комиссии. Последние минуты, чтобы пересчитать бюллетени и сверить списки голосующих. Когда стрелки часов приближаются к восьми, наступает важный момент – урны для голосования опечатываются. И сразу после официального старта, мозыряне спешили сделать выбор. Прийти и выразить свою позицию стремились избиратели самого разного возраста. Среди них – и те, кто голосовал впервые в жизни.

Электоральная активность на Мозырщине традиционно высока. Исполнить гражданский долг горожане приходили парами, брали с собой детей, поддерживали родителей. У каждого – свои искренние мотивы и эмоциональные пожелания.

На всех участках – выездная торговля и культурная программа. Буфеты с антикризисными ценами и дегустационные площадки стали местом «паломничества» избирателей. Хлебобулочные и кондитерские изделия, мясная продукция, овощи и фрукты – большой ассортимент удовлетворял требовательный вкус покупателей, а минимальные торговые надбавки – радовали кошельки. Внушительный «ассортимент» не только для вкусовых, но и слуховых рецепторов. На каждом участке — своя сцена и индивидуальная афиша. Голосующим активно помогали юные волонтеры.

Чем ближе к обеду, тем выше градус активности. Свой выбор в основной день голосования делали и представители депутатского корпуса.

За соблюдением законодательства следили наблюдатели от различных общественных объединений и трудовых коллективов. Еще одна особенность нынешних выборов – строгое соблюдение сантребований. Повсюду антисептики, члены комиссии работали в масках – все для того, чтобы обезопасить голосующих в условиях пандемии. Новая Конституция — это курс развития всей страны на десятилетия вперед. Мозыряне, принявшие участие в референдуме, показали, им не безразлична своя страна, для каждого важно сделать выбор для благополучного завтра.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цырулик, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ