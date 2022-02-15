Если Вы мечтаете стать офицером-пограничником. Информация для абитуриентов

Началась вступительная компания. Абитуриенты сейчас стоят перед выбором — какую специальность получить и где учиться. Мозырский пограничный отряд приглашает юношей и девушек для поступления в ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь» и другие высшие учебные заведения Республики Беларусь и Российской Федерации, в которых осуществляется подготовка офицерских кадров для органов пограничной службы.

Если Вы мечтаете стать офицером-пограничником, поступить в ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь» или в Калининградский пограничный институт ФСБ Российской Федерации, то Вам необходимо пройти электронную регистрацию на сайте Института http://ips.gpk.gov.by/registracia-ips, и обратиться в военный комиссариат по месту жительства до 1 апреля 2022 года. Затем необходимо пройти профессиональный отбор (медицинское освидетельствование, изучение моральных и деловых качеств). До 10 апреля будет проводиться окончательный профессиональный отбор (окончательное медицинское освидетельствование, профессионально-психологическое обследование и проверку уровня физической подготовленности. С 11 апреля по 30 мая Вы должны принять участие в централизованном тестировании. Порядок поступления в Академию МВД и иные учреждения высшего образования, осуществляющие подготовку офицеров для органов пограничной службы содержится на сайте Института пограничной службы http://ips.gpk.gov.by. По всем интересующим вопросам обращайтесь в отдел боевой подготовки Мозырского пограничного отряда по тел.: 8(033) 638-88-58. Телефон «горячей линии» по вопросам поступления в Институт пограничной службы 8(017)3588570, секретарь приемной комиссии – Семенча Анна Григорьевна, 8(029)7794945.