15 февраля Мозыре в районе гостиницы «Припять» горел жилой дом

Утром 15 февраля спасателям поступило сообщение – горит дом около гостиницы «Припять». Адрес – Пролетарская, 7. В 9.46 пожарные расчеты были на месте вызова. К моменту прибытия спасателей дым шел из-под кровли дома. На месте вызова работало несколько пожарных расчетов. В 10. 08 пожар был ликвидирован. Собственники дома характеризуются со слов соседей положительно. Причина пожара устанавливается. Одна из версий – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. В результате пожара уничтожена кровля, повреждены стены дома, имущество. К счастью , пострадавших нет.