Бухгалтер оздоровительного центра в Мозырском районе подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями

Нарушения выявлены оперативниками отделения по борьбе с экономическими преступлениями Мозырского РОВД. С 2018 года главный бухгалтер детского реабилитационно-оздоровительного центра вносила недостоверные сведения в платежные поручения о перечислении на карт-счет, открытый на свое имя в одном из банков. Завышение осуществлялось по выплатам заработной платы, отпускных, сообщает УВД Гомельского облисполкома. 45-летняя подозреваемая ранее не привлекалась ни к уголовной, ни к административной ответственности. Противоправными действиями причинен ущерб на сумму более 15 тысяч белорусских рублей. Следователями возбуждено уголовное дело по факту хищения путем злоупотребления служебными полномочиями в крупном размере.