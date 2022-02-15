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Рубрика: Новости

Бухгалтер оздоровительного центра в Мозырском районе подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями

15 февраля 2022, 18:57

Нарушения выявлены оперативниками отделения по борьбе с экономическими преступлениями Мозырского РОВД. С 2018 года главный бухгалтер детского реабилитационно-оздоровительного центра вносила недостоверные сведения в платежные поручения о перечислении на карт-счет, открытый на свое имя в одном из банков. Завышение осуществлялось по выплатам заработной платы, отпускных, сообщает УВД Гомельского облисполкома. 45-летняя подозреваемая ранее не привлекалась ни к уголовной, ни к административной ответственности. Противоправными действиями причинен ущерб на сумму более 15 тысяч белорусских рублей. Следователями возбуждено уголовное дело по факту хищения путем злоупотребления служебными полномочиями в крупном размере.

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