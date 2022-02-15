Задача выполнена – «граница на замке». В Мозырском пограничном отряде состоялось подведение итогов работы за минувший 2021 год

11 февраля в Мозырском пограничном отряде состоялось подведение итогов работы за минувший 2021 год. Принял участие в мероприятии и возглавил его заместитель Председателя Госпогранкомитета Республики Беларусь генерал-майор Роман Подлинев.

Во время подведения итогов и обсуждения приоритетных направлений деятельности на 2022-ой год заместитель Председателя Госпогранкомитета Республики Беларусь генерал-майор Роман Подлинев отметил, что в ушедшем году ведомством проделана существенная работа по укреплению безопасности на рубежах нашей страны. Особо был отмечен и коллектив Мозырского пограничного отряда, который выполнил задачи, стоящие перед личным составом в полном объеме, тем самым обеспечив надежную и эффективную охрану государственной границы на вверенном ему участке. Военнослужащие и работники погранотряда были поощрены ценными подарками, медалями, грамотами. В своем докладе командир отряда полковник Олег Эйбатов акцентировал внимание участников подведения итогов на главном: «Несмотря на то, что на границе, как никогда, сохраняются риски и вызовы пограничной безопасности, связанные с незаконной миграцией и попытками перемещения через границу запрещенных и ограниченных для ввоза товаров, обстановка на участке погранотряда остается стабильной и контролируемой. А текущее состояние управленческой деятельности подразделения, морально-психологическое состояние личного состава, уровень его

профессиональной подготовки и воинской дисциплины позволяют в полной мере выполнить весь комплекс задач, стоящих перед Мозырским пограничным отрядом в 2022 году».