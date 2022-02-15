15 февраля Православная Церковь празднует Сретение Господне

В храмах Мозыря сегодня было многолюдно. По церковному календарю сегодня – Сретенье Господне. О значении праздника – в нашем следующем сюжете.

Праздник Сретения Господня входит своей датой в христианский календарь, как один из самых значительных памятных дней, которые отмечаются всем христианским сообществом на протяжении почти двух тысячелетий. Сретение стоит в одном ряду с такими важными событиями, как Рождество Христово, Крещение Господне и Пасха.

Слово «сретение» означает встречу. Но Встречу особенную. В основе праздника – рядовое событие: на сороковой день после Рождения Иисуса родители Богомладенца Мария и Иосиф приходят в храм. Здесь и происходит Встреча со святым старцем Симеоном. В своё время он так возжелал видеть мессию, что Господь Духом Святым предсказал ему, что он не увидит своей смерти, пока не встретит Христа. Встреча становится не столько долгожданным концом, сколько дверью, открытой в Вечную Жизнь. Евангелие не рассказывает о том, что произошло дальше со старцем. Но поднимает извечные вопросы: так ли хорошо жить вечно? Что надо успеть в жизни? А еще говорит о том, что у каждого своя Встреча с Богом. И происходит она не через ангелов или дивные видения, а через людей. Через чью-то жертвенность, бескорыстие, любовь, чье-то прощение и милосердие… На праздник Сретения Господня верующие приходят в храм, оставляя все домашние дела на завтра. Кстати, считается, что вода в Сретение обладает почти такими же свойствами, как и на Крещение, то есть является целебной. Особую силу имеют и свечи, освященные на сретенье. Согласно народным приметам, какая погода на Сретение, такая и весна будет. Если оттепель — весна будет ранняя и тёплая, если морозы – затяжная и холодная. В старину именно этот день было принято считать днем первой встречи весны.