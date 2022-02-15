Чтобы помнили… Митинг около памятного знака воинам-интернационалистам прошел в Мозыре

15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана – конфликт, продлившийся 10 лет, унес жизни тысяч советских военнослужащих. Сегодня мозырские воины-интернационалисты, представители власти, молодое поколение, военные, собирались на Кургане Славы, что бы почтить память павших.

15 февраля 1989 года последний советский солдат перешел мост пограничной реки Амударья под Термезом. Завершился вывод советских войск из Афганистана. Война в Афганистане длилась 9 лет 1 месяц и 18 дней. С тех пор прошло уже 33 года. Сегодня 15 февраля – день памяти, день скорби и день напоминаний о том, что любая война – это боль, слезы, оборванные жизни и трагедия. На кургане славы около мемориала воинам-афганцам многолюдно. Это, пожалуй, самый массовый афганский митинг за последние годы.

Время отдаляет нас от тех событий. 1979- 1989 годы. Могучая держава крепко стояла на ногах, красным паспортом гордились, а долг перед Родиной был священным понятием. Матери молились, чтобы сыновей не отправили в Афган, а мальчишки мечтали о подвиге.

Леонид Черепанов, прапорщик авиации. Он не воин-афганец по документам, хотя летать в Афганистан начал задолго до ввода войск. Его воспоминания о той войне лежат на душе тяжелым грузом.

Мальчишки-романтики, превратившиеся из юнцов в мужчин за считаные дни, а то и часы, сейчас – особая каста в мирное время. От них, вернувшихся с чужой войны, от подрастающего поколения, от военнослужащих, от властей – живые цветы к мемориалу. В Афганистане с 1979 по 1989 годы проходили службу около 30 тысяч уроженцев Беларуси. Из них 771 человек погиб. 12 могил –

в Мозырском районе. По негласной традиции в этот день мозырские афганцы посетят всех своих товарищей. И пусть служили в разное время, все понимают, они могли в любой момент поменяться местами.

На кладбищах не было пафосных речей, рассуждений о смысле войны, просто молчание. И осознание – время уходит и забирает тех, для кого война стала настоящей болью. Еще в прошлом году члены Союза ветеранов войны в Афганистане приходили на Нефтестроителей, 24, к матери героя Владимира Семененко, рядовой, погиб в Афганистане, посмертно награжден орденом красной звезды. Ольга Демьяновна сегодня – рядом с любимым сыном, она умерла в прошлом году. Адресов для посещений меньше не стало. К матерям и вдовам добавляются свои, живые. Те, кто выдержал войну, но оказался бессилен перед болезнями и временем. Афганский список пополняют интернационалисты- инвалиды. К ним визит актива запланирован на 25 февраля.

Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ