«Азбука гражданина 3.0». Мини-лекцию и деловую игру провели для студентов Мозырского педагогического университета

Что такое государство? Как по закону реализовать свое избирательное право? Что важно знать, отправляясь на участок для голосования? На эти и многие другие вопросы были даны ответы на мероприятии, состоявшемся в Мозырском педагогическом университете для студентов, которые впервые в этом году примут участие в голосовании. Организаторы – члены БРСМ – провели мероприятие в форме деловой игры, под названием «Азбука гражданина 3.0». Почему именно 3.0? Потому, что подобные игры прежде уже проходили дважды в канун важных политических событий. Ребятам также рассказали о том, когда и по каким вопросам ранее проводились референдумы в Беларуси. И как в итоге проголосовали граждане страны. Своеобразный правовой ликбез накануне важного политического события нацелен сформировать ответственное отношение к происходящему процессу и активную гражданскую позицию.