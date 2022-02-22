Перешел по ссылке и лишился 45-ти тысяч рублей

У жителя Мозыря кибермошенники с карт-счета украли 45 тысяч рублей. В мобильном телефоне, используя известные браузер и поисковую систему, мужчина перешел по одной из ссылок. Но она оказалась фишинговой, то есть копией оригинального сайта интернет-банкинга. Введя логин и пароль от своего аккаунта, мозырянин лишился очень крупной суммы. Ситуация, до боли знакома по новостным источникам.

Представляясь сотрудниками службы безопасности, сотрудниками милиции или следователями, мошенники используют социальную инженерию и природный дар убеждения: разговор, который происходит через мессенджеры, всегда очень подробный. Устоять перед аргументами преступников бывает сложно.

Чтобы не пополнить счета аферистов, еще раз послушайте важные правила! Внимательно прочитайте название сайте банка, перед тем, как вводить логин и пароль. Если при вводе личных данных произошел сбой — свяжитесь с банком по короткому номеру и уточните, все ли в порядке. Помните, никому и ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать данные своих банковских карт! Будьте осмотрительнее!

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ