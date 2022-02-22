50 лет транспортному цеху ОАО «Мозырский НПЗ»

«Золотой юбилей» отметил коллектив цеха №14 Мозырского НПЗ. История этого подразделения, больше известного, как транспортный цех, началась за несколько лет до официального пуска нефтезавода. Отчет своей трудовой истории транспортники ведут с 17 февраля 1972 года.

Из истории предприятия: «17 февраля 1972 год директор Мозырского НПЗ Михаил ПЕТРОВ подписал приказ №5 по дирекции строящегося предприятия «О закреплении транспортных средств за обслуживающим персоналом транспортного цеха». Тогда в цеховом парке насчитывалось всего 15 единиц автотехники: автомобили ГАЗ-69, ГАЗ-51, ЗИЛ-130, краны, автобусы «Кубань» и «КАВЗ», микроавтобусы «НИССА». Водители, машинисты кранов и трактористы занимались не только доставкой пассажиров, погрузкой-разгрузкой грузов, но и принимали участие в монтаже оборудования на строящейся установке ЛК-6У №1».

После выпуска первого полесского бензина, по мере развития предприятия рос и транспортный цех. Его работники всегда славились своей высокой квалификацией, умением выполнять задачи любой сложности.

Торжественное мероприятие по случаю 50-летия транспортного цеха прошло в большом зале Дворца культуры нефтепереработчиков. На праздник пригласили всех, кто сегодня обеспечивает бесперебойную работу подразделения. И, конечно, заводских ветеранов. Людей, которые на протяжении многих лет занимались доставкой заводчан к месту работы и обратно в город, участвовали в строительстве, реконструкции и модернизации объектов Мозырского НПЗ. Ведь гордость транспортного цеха во все времена – это его коллектив

Штатная численность транспортного цеха сегодня — почти 280 человек. Среди них представители 16 трудовых династий. Для всех и каждого в отдельности в этот вечер звучали самые добрые слова и самые искренние пожелания. В их напряженном рабочем ритме такие минуты отдыха имеют особую ценность. Музыкальный подарок для транспортников подготовили талантливые коллеги-заводчане.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ