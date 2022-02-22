Инвестиционная программа на 2022 год и присвоение звания «Почетный гражданин Мозырского района». Вопросы 45 сессии Мозырского районного совета депутатов

Сегодня состоялась 45 сессия Мозырского районного совета депутатов 28 созыва. На повестку дня были вынесены два вопроса. По первому доложил Александр Рожок, заместитель начальника отдела архитектуры и строительства. Тема доклада – «Инвестиционная программа Мозырского района на 2022 год». В нее включены объекты возведения, реконструкции, финансируемые за счет средств районного бюджета. Разработана она с целью создания и развития инфраструктуры Мозырского района. Вложить в нее планируют 409 177 белорусских рублей. В основном финансы пойдут на социальную сферу. Самый масштабный проект – реконструкция бывшего корпуса университета в первом переулке Березовый под детский сад. 46 тысяч уйдут на газификацию городских районов. Второй вопрос сессии – о присвоении звания «Почетный гражданин Мозырского района» Галицкому Геннадию Николаевичу, старшему тренеру Национальной команды Республики Беларусь по гребле на байдарках и каноэ за профессионализм и значительный вклад в развитие физической культуры. Оба вопроса – и утверждение инвестиционной программы, и присвоение звания – одобрены единогласно.