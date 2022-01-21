За опытом работы службы «одно окно» Мозырского райисполкома приехали коллеги из Гомеля. Управляющие делами городского, районных исполнительных комитетов, руководители структурных подразделений облисполкома, начальники службы «одно окно» собрались, чтобы посмотреть, как организована работа службы в Мозыре. В Мозырском райисполкоме «одно окно» было создано, чтобы сократить время хождения по кабинетам для простых граждан. Здесь проводят консультации, ведут разъяснительную работу, осуществляют различные административные процедуры. Обслуживание осуществляется в порядке очереди, а также организована предварительная запись на прием. Для этого можно воспользоваться специальной папкой или записаться через интернет. За время существования Мозырская служба заслужила доверие жителей района.

Работу Мозырской службы «одно окно оценили и на самом высоком уровне. Почетную грамоту вручили в присутствии коллег из области. Гомельские коллеги смогли своими глазами посмотреть, как именно ведется прием граждан. В Мозыре постарались предусмотреть все: безбарьерная среда, информационные стенды, канцелярия и места для посетителей, есть даже уголок для детей. В кабинете есть система видеонаблюдения, а сотрудники обеспечены всеми средствами, чтобы работать максимально эффективно.

Между службой «одно окно» и структурными подразделениями райисполкома налажено тесное взаимодействие. Поэтому все административные процедуры проводятся в установленные сроки.

Гости прошли по кабинетам, обсудили все нюансы работы на состоявшемся совещании. После ознакомления с Мозырской службой было запланировано посещение «одного окна» в Калинковичах.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ