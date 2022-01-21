Единый день информирования на ОАО «Мозырьпромстрой» прошел с участием заместителя председателя Гомельского облисполкома

Диалог Андрея Барановского с коллективом ОАО «Мозырьпромстрой» получился открытым, живым и свободным. Еще на старте встречи заместитель председателя Гомельского облисполкома обозначил: «закрытых тем нет, он готов выслушать любые предложения от каждого представителя стройотрасли. Первый вопрос в повестке дня – обсуждение проекта поправок в Конституцию.

Встреча проходила в рамках Единого дня информирования. Говорили о профессиональном – перспективах развития строительной отрасли региона. О личном – на тему здравоохранения, арендного жилья, информационной безопасности. Затронули формирование бюджета, сохранение закона и порядка, поддержку государственной социальной политики. Такие встречи руководство области проведет на многих крупных предприятиях и в организациях, связанных с производством, переработкой, строительством.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов.ТКМ