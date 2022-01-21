Пленум общественного объединения Совет ветеранов Мозырского района и обсуждение поправок в Конституцию

Очередной пленум Мозырского районного Совета ветеранов прошел на базе кинотеатра «Мир». Общественное объединение существует 35 лет и сегодня в его составе – уже 117 «первичек». Всего на Мозырщине официально проживает 31800 пенсионеров. Из них 24 тысячи – это ветераны труда. На учете в Совете ветеранов состоят почти 22 тысячи инициативных и неравнодушных людей. Тех, кто в «золотом» возрасте не теряет интереса к жизни, и работает над улучшением ее качества и над ее активностью. На пленуме обсудили итоги работы за прошедший год. Несмотря на пандемию, для активистов Совета ветеранов 21-й выдался насыщенным. Прошли выборы председателей «первичек». К общему их числу добавилась новая – в библиотеке имени Пушкина появилась новая «культурная» первичная ветеранская организация. Мозырский райисполком, Совет депутатов, профсоюз, Белорусский республиканский Союз молодежи, Красный крест, общественная организация Белая Русь. Со всеми работают, взаимодействуют, реализуют совместные проекты. Люди с большим багажом опыта и знаний считают своей основной задачей – активное участие в общественной жизни района, волонтерскую деятельность, помощь одиноко проживающим ветеранам, и, пожалуй, главное, патриотическое воспитание молодежи. На пленуме волонтерам сразу трех отрядов – из политехнического и медицинского колледжей и из педуниверситета, — вручили благодарственные письма. Почетные грамоты райисполкома получили несколько ветеранов за активную жизненную позицию. Представители Совета, в свою очередь, отметили грамотой поддержку депутата Палаты представителей Национального собрания Валентины Назаренко. Вместе с Валентиной Алексеевной обсудили проект поправок в Конституцию.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ