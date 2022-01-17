15 января известному мозырскому художнику Николаю Дуброве исполнилось бы 70 лет. На открытие выставки работ мастера собрались почитатели его творчества, друзья и родственники.
Родные и друзья, ученики и поклонники творчества. Самые близкие люди собрались на открытии выставки памяти Николая Дубровы. 15 января Николаю Кузьмичу исполнилось бы 70 лет. Он ушел из жизни в конце 2017-го, но навсегда остался в своих работах.
Как многогранный художник, Николай Кузьмич умел увидеть необычное в обычном, и к своему Дню рождения часто презентовал мозырянам новые картины. Традицию сохранили и сегодня. Работы мастера хранятся в фондах Белорусского союза художников и в частных коллекциях. И сами картины – как экскурсия по Полесью. Мероприятие по случаю открытия памятной выставки — по-настоящему теплое и душевное.
В экспозиции представлено 46 работ Николая Кузьмича. В основном, пейзажи его любимого Полесского края. Здесь он родился, здесь прошло его детство, рождались его лучшие художественные образы. Посетители также увидят работы из серии «Люди Полесья» — галерею портретов земляков Николая Дубровы. Работать выставка будет до 17 февраля.
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ
Выставка памяти Николая Дубровы
15 января известному мозырскому художнику Николаю Дуброве исполнилось бы 70 лет. На открытие выставки работ мастера собрались почитатели его творчества, друзья и родственники.