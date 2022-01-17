Выставка памяти Николая Дубровы

15 января известному мозырскому художнику Николаю Дуброве исполнилось бы 70 лет. На открытие выставки работ мастера собрались почитатели его творчества, друзья и родственники.

Родные и друзья, ученики и поклонники творчества. Самые близкие люди собрались на открытии выставки памяти Николая Дубровы. 15 января Николаю Кузьмичу исполнилось бы 70 лет. Он ушел из жизни в конце 2017-го, но навсегда остался в своих работах.

Как многогранный художник, Николай Кузьмич умел увидеть необычное в обычном, и к своему Дню рождения часто презентовал мозырянам новые картины. Традицию сохранили и сегодня. Работы мастера хранятся в фондах Белорусского союза художников и в частных коллекциях. И сами картины – как экскурсия по Полесью. Мероприятие по случаю открытия памятной выставки — по-настоящему теплое и душевное.

В экспозиции представлено 46 работ Николая Кузьмича. В основном, пейзажи его любимого Полесского края. Здесь он родился, здесь прошло его детство, рождались его лучшие художественные образы. Посетители также увидят работы из серии «Люди Полесья» — галерею портретов земляков Николая Дубровы. Работать выставка будет до 17 февраля.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ