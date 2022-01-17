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Рубрика: Новости

Милиционеры помогли бабушке, у которой случился сердечный приступ

17 января 2022, 18:41

16 января сотрудники патрульно-постовой службы милиции вместе с войсковым нарядом проводили рядовой патруль улиц. Около 23 часов на Ленинской увидели пожилую женщину, которая сидела на ступеньках около входа в подъезд и держалась за сердце. На вопрос, что произошло, мозырянка ответила, что ей стало плохо. Милиционеры незамедлительно вызвали скорую и до приезда медиков контролировали ее состояние, а чтобы не замерзла, отдали ей свои служебные куртки.

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