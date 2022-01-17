Милиционеры помогли бабушке, у которой случился сердечный приступ

16 января сотрудники патрульно-постовой службы милиции вместе с войсковым нарядом проводили рядовой патруль улиц. Около 23 часов на Ленинской увидели пожилую женщину, которая сидела на ступеньках около входа в подъезд и держалась за сердце. На вопрос, что произошло, мозырянка ответила, что ей стало плохо. Милиционеры незамедлительно вызвали скорую и до приезда медиков контролировали ее состояние, а чтобы не замерзла, отдали ей свои служебные куртки.