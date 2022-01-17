Горела баня по улице Калинина

16 января в 17 часов 1 минуту в дежурную службу Мозырского районного подразделения МЧС поступило сообщение о возгорании бани по улице Калинина. В результате пожара повреждена деревянная обшивка стен и потолка внутри парильного отделения, закопчены стены предбанника. Пострадавших нет. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. МЧС напоминает: исправность электросетей и оборудования – гарантия вашей безопасности!