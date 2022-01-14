Итоги акции «Наши дети»

Время добрых слов и дел наступает на Мозырщине и, в целом, в Беларуси в середине декабря. Вот уже четверть века тысячи взрослых по всей стране объединяются, чтобы в дни новогодних праздников дарить особое вниманием нуждающимся мальчишкам и девчонкам. Акция «Наши дети» в этом году проходила в 26-ой раз. За это время из скромной инициативы она выросла в масштабный благотворительный проект . Только в Мозырском районе нынешней зимой адресатами акции стали более 4,5 тысяч маленьких жителей. Старт марафону добрых дел дали на главной елке района в Городском Дворце культуры. Для пятисот маленьких мозырян подготовили выставку детского творчества, сладкие подарки и интерактивное музыкальное представление. Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации превратился в арену цирка, где с новой новогодней программой блистала «Вяселка». Сотрудники социально-педагогического центра вместе со 15-ю подопечными подготовили целое представление с добрыми и злыми героями, с Дедом Морозом и Снегурочкой. Одной из площадок акции «Наши дети» стал кинотеатр «Мир», куда приглашали детей с инвалидностью. Более 150ти ребят из 10 районов Гомельщины побывали на новогоднем утреннике в Мозырском драмтеатре.Его организаторы – Гомельское областное отделение республиканского общественного объединения «Русское общество». Мероприятие состоялось при финансовой поддержке Посольства Российской Федерации в Беларуси. Многочисленных гостей принимали воспитанники Мозырского детского дома, где, по традиции, проводится один из самых ярких праздников. Предприятий и общественных организаций, которые по собственной инициативе присоединяются к акции «Наши дети», с каждым годом становится все больше. Они привозят подарки, а уезжают — с самым лучшим настроением. За телевизионным кадром остается и кое-что важное: тысячи обогретых детских сердец, море тепла, заботы и милосердия, время, когда сбываются самые смелые мечты и происходят чудеса.⠀