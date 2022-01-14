Диалоговая площадка в Михалковской Рудне

В феврале мы все вместе примем ключевое решение, каким быть Основному Закону страны. А сейчас проходит общественное обсуждение проекта обновленной Конституции, — отметила во вступительном слове Галина Кудина, председатель Мозырского совета депутатов. Люди снова готовы активно высказать свою позицию Каждый концентрирует внимание на том, что для него важно. Во главе угла – вопросы социальной защиты граждан и те гарантии, на которые могут рассчитывать белорусы.

Говоря о поправках в Конституцию, присутствующие, а это актив агрогородка Михайловская Рудня, обратили внимание, что они, поправки, действительно затрагивают все сферы общественной и политической жизни страны. Семья и брак, институт власти, историческая память, здоровье граждан. В работе диалоговой площадки приняла участие Валентина Назаренко, депутат палаты представителей национального собрания Республики Беларусь.

Подводя итог работы площадки, Галина Кудина подчеркнула, что обсуждение документа будет вестись до конца февраля. Свои предложения можно высказать как на диалоговых площадках, так и в виде электронного послания, заполненного на правовом сайте, или бумажного письма в Национальный центр правовой информации. Предложения можно направлять в адрес госорганов, высказывать во время работы общественных приемных и прямых линий. Каждый желающий может оставить свой отклик, внеся тем самым свой вклад в формирование Основного Закона страны, по которому всем нам предстоит жить.