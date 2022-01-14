Уличную спортивную площадку открыли в агрогородке Михалковская Рудня

Настоящий подарок получили жители агрогородка Михалковская Рудня. Там появилась новая спортивная площадка. Теперь Рудня – самый оснащенный сельский населенный пункт района.

По итогам 2021 года Михалковская Рудня признана лучшим населенным пунктом Гомельщины с населением от 1100 до 1500 человек. Это – труд и старания всех жителей. Соответственно, вручили премию. Совместное решение – премия – на благо всего агрогородка. Так и появились эти уличные тренажеры. Презентовали подарок в торжественной обстановке, с перерезанием ленточки и речами. Как и положено, уличный спорткомплекс разместили в центре Рудни, рядом школа, дом культуры. Местные школьники тренажеры уже оценили. Это сейчас холодный ветер, мороз и снег, поэтому площадка пуста. А летом, уверены школьники, здесь будет не протолкнутся. Причем поддерживать двигательную активность будут приходить и люди старшего возраста. Михалковская удня всегда за здоровый образ жизни. А уличный спорткомплекс – очередное тому подтверждение.

Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ