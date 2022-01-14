День освобождения Мозыря. Памятный митинг на Кургане Славы

На Кургане Славы сегодня было многолюдно. Ежегодно 14 января мозыряне приходят на историческое место, чтобы отдать дань памяти воинам-освободителям, тем, кто отстаивал право на мирную жизнь, тем, кто бился за каждый сантиметр родной земли. День освобождения Мозыря – это повод снова растревожить память и вспомнить уроки, которые преподнесла Великая Отечественная война. На мероприятие, посвященном очередной годовщине собрались представители районной администрации, депутатского корпуса, руководители служб и предприятий, представители трудовых коллективов, учащаяся молодежь. Глава района, Елена Павлечко, в своем выступлении вспомнила некоторые факты истории Великой войны, связанные с Мозырщиной. Калинковичско-Мозырская наступательная операция началась 8 января 1944 года. В первые дни советские войска с трудом продавливали немецкую оборону. И наконец, днём 14 января штурмом были взяты главные опорные пункты вражеской обороны и транспортные узлы Калинковичей и Мозыря. После окончания операции 21-а воинская часть получила почётные звания Калинковичских, ещё 18 частей стали носить звание Мозырских. Память о воинах, сложивших головы за освобождение Родины, почтили минутой молчания. В честь павших прогремели оружейные залпы. Финальным аккордом мероприятия по традиции стало возложение цветов к стеле и к мемориалу «Памятай»: от исполнительной власти и депутатов, от ветеранов и воинов мозырского гарнизона, от простых мозырян. Потомки героев усыпали холодный мрамор красными гвоздиками.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ