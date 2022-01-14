На Кургане Славы сегодня было многолюдно. Ежегодно 14 января мозыряне приходят на историческое место, чтобы отдать дань памяти воинам-освободителям, тем, кто отстаивал право на мирную жизнь, тем, кто бился за каждый сантиметр родной земли. День освобождения Мозыря – это повод снова растревожить память и вспомнить уроки, которые преподнесла Великая Отечественная война. На мероприятие, посвященном очередной годовщине собрались представители районной администрации, депутатского корпуса, руководители служб и предприятий, представители трудовых коллективов, учащаяся молодежь. Глава района, Елена Павлечко, в своем выступлении вспомнила некоторые факты истории Великой войны, связанные с Мозырщиной. Калинковичско-Мозырская наступательная операция началась 8 января 1944 года. В первые дни советские войска с трудом продавливали немецкую оборону. И наконец, днём 14 января штурмом были взяты главные опорные пункты вражеской обороны и транспортные узлы Калинковичей и Мозыря. После окончания операции 21-а воинская часть получила почётные звания Калинковичских, ещё 18 частей стали носить звание Мозырских. Память о воинах, сложивших головы за освобождение Родины, почтили минутой молчания. В честь павших прогремели оружейные залпы. Финальным аккордом мероприятия по традиции стало возложение цветов к стеле и к мемориалу «Памятай»: от исполнительной власти и депутатов, от ветеранов и воинов мозырского гарнизона, от простых мозырян. Потомки героев усыпали холодный мрамор красными гвоздиками.
Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ
День освобождения Мозыря. Памятный митинг на Кургане Славы
На Кургане Славы сегодня было многолюдно. Ежегодно 14 января мозыряне приходят на историческое место, чтобы отдать дань памяти воинам-освободителям, тем, кто отстаивал право на мирную жизнь, тем, кто бился за каждый сантиметр родной земли. День освобождения Мозыря – это повод снова растревожить память и вспомнить уроки, которые преподнесла Великая Отечественная война. На мероприятие, посвященном очередной годовщине собрались представители районной администрации, депутатского корпуса, руководители служб и предприятий, представители трудовых коллективов, учащаяся молодежь. Глава района, Елена Павлечко, в своем выступлении вспомнила некоторые факты истории Великой войны, связанные с Мозырщиной. Калинковичско-Мозырская наступательная операция началась 8 января 1944 года. В первые дни советские войска с трудом продавливали немецкую оборону. И наконец, днём 14 января штурмом были взяты главные опорные пункты вражеской обороны и транспортные узлы Калинковичей и Мозыря. После окончания операции 21-а воинская часть получила почётные звания Калинковичских, ещё 18 частей стали носить звание Мозырских. Память о воинах, сложивших головы за освобождение Родины, почтили минутой молчания. В честь павших прогремели оружейные залпы. Финальным аккордом мероприятия по традиции стало возложение цветов к стеле и к мемориалу «Памятай»: от исполнительной власти и депутатов, от ветеранов и воинов мозырского гарнизона, от простых мозырян. Потомки героев усыпали холодный мрамор красными гвоздиками.