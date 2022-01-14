Поправки в Конституцию обсуждали в прокуратуре Мозырского района

Диалоговые площадки, посвященные изменениям в основной закон страны, активно проходят по всей стране. В этот раз поправки обсуждали в прокуратуре Мозырского района на учебно-методическом сборе с участием представителей органов надзора со всего Полесского куста.

По мнению члена Конституционной комиссии Виктора Замостика, Конституция 1994 года доказала свою состоятельность. Благодаря ей было построено государство, сформировались суверенитет и социальная ориентированность. Сейчас основной закон требует корректировки. Проект вынесен на общественное обсуждение. Нынешнее совещание в прокуратуре проходило в формате диалоговой площадки. В основном законе одна из глав посвящена прокуратуре. Согласно новой Конституции, под надзор прокуратуры попадают, в том числе, и общественные объединения. В целом, фундамент подкорректированного основного закона – народовластие. Обновленный документ направлен на наработку устойчивых конструктивных отношений общества и государства, перераспределение властных полномочий с усилением функций Парламента, Правительства и местных органов власти, закрепление необходимости сохранения традиционных ценностей и идеологических основ белорусского государства, социальных гарантий населению и многие другие.