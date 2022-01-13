Во время сильных морозов волонтеры Мозырской районной организации Красного Креста помогают людям без определенного места жительства

В Мозыре лицам без определенного места жительства помогает районная организация Красного Креста. В дни, когда зимняя температура бьет рекорды, бездомные приходят по уже знакомому адресу: улица Пушкина, 53. Здесь они могут получить горячую еду и чай. Приходят также за теплой одеждой и обувью. Иногда обращаются за медицинской помощью. Профилактические акции в дни сильных морозов Красный Крест и ГАИ проводят на дорогах. Водителям напоминают правила оказания первой помощи при обморожении, поведения при низких температурах. При необходимости волонтеры предлагают участникам дорожного движения горячий чай.