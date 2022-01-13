Артем и София стали самыми популярными детскими именами в 2021 году

В мозырском ЗАГСе озвучили список самых необычных имен, которые давали местные жители своим детям в 2021 году. Среди уникальных имен для мальчиков, которые не повторялись, — Музафер, Райан, Арай, Дамиан, Алихан, Эмир. Подрастают сегодня маленькие Марсель и Марьян. Девочек редкими именами называли в прошлом году в два раза чаще: в будущем, в группах детского сада, точно будут единственными Каталина и Кириллия, Санита и Бэлла, Суламита, Тейя и Иоланта, Мирайя и Мадина. Есть среди малышек Камилла, Оливия, Евангелина, Иоанна, Иванка и девочка с красивым двойным именем – Ева-Виктория. Что касается самых популярных имен, тут за последние несколько лет мало что меняется. По-прежнему, в топе – мужские Артем, Максим, Иван, Матвей, Роман и женские София, Ксения, Ева, Валерия, Алиса. Реже стали выбирать такие имена, как Тимур, Кирилл, Ярослав, Дарья, Милана, Полина.