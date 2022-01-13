Торговые сети сделают скидку 10% на социально значимые товары для уязвимых категорий населения

Торговые сети сделают скидку на социально значимые товары. Но не для всех! Соглашение с Министерством антимонопольного регулирования и торговли подписали 16 крупных ритейлеров. Часть из них представлена и на территории Мозырщины. Так, скидки на социально значимые товары предоставят в «Евроопте»,«Гиппо», «Соседях», «Копеечке» и магазинах Белкоопсоюза. Скидку в 10% в этих торговых объектах смогут получить покупатели из числа уязвимых категорий населения. Напомним, к списку социально значимых товаров сегодня относятся хлеб, молоко, кефир, сметана, творог, овсяные хлопья, перловка, говядина и свинина (кроме бескостного мяса), сахар, подсолнечное масло, некоторые фрукты и овощи, детское питание и некоторые другие позиции.