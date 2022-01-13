Колядки в детском саду

В 21-м веке самая главная аудитория праздничных Колядок – дети. Они наряжаются, учат стихи и песни и вечером отправляются щедровать. Самые маленькие мозыряне колядуют в утреннее время – в детских садах. На одном из мероприятий сегодня побывала наша съемочная группа.

Удивительную и в чем-то волшебную традицию колядовать поддерживают мозыряне разного возраста. Но главная аудитория этого веселого процесса – все-таки дети. И если школьники наряжаются и отправляются колядовать вечером, малыши в атмосферу праздника окунаются еще утром 13 января, когда приходят в детский сад.

В детском саду №41 к празднику подошли серьезно: здесь вам и щедрый стол для колядующих, и интерьер белорусской хаты. В гриме и костюмах практически не узнать воспитателей и их помощников. А дети, тоже «в образе», с удовольствием поют тематические песенки, танцуют, веселятся. И, конечно, все вместе в Старый Новый год передают вам, дорогие зрители, наилучшие пожелания.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ