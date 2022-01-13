Щедрый вечер в хату! Репортаж из Глиницы

Щедрый вечер в хату! Колядки – самый волшебный день в году! Песни, танцы, поздравления и пожелания. Говорят, что позитивная энергия колядовщиков передается и зарядиться ею можно на целый год. Репортаж из Глиницы.

13 января, старый Новый год, Коляда. А где еще свято чтят народные колядные традиции, как не в глубинке. Деревня Глиница Мозырского района. От сельского клуба отправляется представительная делегация ряженых, естественно, с песнями и танцами, праздничным настроением и искрометным задором. В репертуаре колядующих песенное ассорти, симбиоз белорусской, русской, украинской культур, это так характерно для Полесья.

А теперь перенесемся в одно из местных подворий. Хозяева Владимир Романович и Людмила Федоровна Васкевич вместе с 13-летней внучкой Эвелиной готовят праздничный стол, на котором все белорусские присмаки: сало, мясо, блины в ассортименте, соленья, квас, кисель. Но центральное блюдо – это кутья. На Коляду кутья особо наваристая. Первая ложка – Морозу, чтобы не лютовал, чтобы не морозил урожай. В целом, с этим праздником у славян связано много поверий. 13 января – магический вечер, его надо правильно провести, чтобы весь год быть защищенным от всякого рода напастей. За порогом громко слышна музыка. Хозяева радушно встречают колядующих. Своими песнями, стихами, пожеланиями они несут в дом самое что ни на есть позитивное.

Одна из центральных фигур обряда – ряженая коза, которая является символом и стимулятором плодородия и богатства.

После активного танца, коза падает без сил. И только щедрым угощением хозяева могут привести ее в чувство. Кульминация колядования – это когда все вместе садятся за праздничный стол.

В Глинице, своего рода, живой копилкой обрядов, является ансамбль народной песни «Калiна». 11 участников, которые со всей душой и самоотдачей, хранят все то, что называется полесской самобытностью, и стараются передать все это молодежи.

У каждого в коллективе своя уникальная роль. Единственный мужчина, гармонист-самоучка Владимир Цалко, живет в соседней деревне Сколодин, но репетиций старается не пропускать, а когда дела касается праздника, тем более такого как Коляда – это даже не обсуждается. Ансамбль народной песни «Калiна» уже давно вышел за пределы своего сельсовета, Мозырского района, да и всей Гомельской области. Не так давно коллектив стал участником белорусской версии музыкального шоу талантов «Икс Фактор».

В Коляду ряженые традиционно щедруют до самого позднего вечера. Сельчане сами выходят их встречать, ведь есть поверье, что вместе с ряжеными в дом приходят радость и достаток. А приметы работают только в том случае, если в них искренне верить.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ