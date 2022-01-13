Священнослужители поздравили мамочек, дети которых появились на свет на Рождество

В Мозырский роддом приехали представители Туровской епархии. Традиционно священнослужители поздравляют мамочек, дети которых появились на свет на Рождество. В этом году 7 января в Мозыре родились три малыша.

Эти крошки ровно на 2022 года младше Иисуса Христа. 7 января в Мозырском роддоме на свет появились три малыша: два мальчика и одна девочка. Рожденные в рождество, эти дети изначально немного особенные. Ведь их жизненный путь с самого начала освещается самой главной Рождественской звездой. Уже третий год подряд поздравить мамочек, чьи малыши родились в светлый праздник приходят представители Туровской епархии.

Каждому новорожденному священнослужители принесли небольшие подарки: в красивом пакете игрушка, первый предмет гардероба и набор посуды. И еще памперсы. А для молодых мам – поздравления и теплые слова, как от духовников, так и от главного мозырского медика Натальи Тишковой.

Эти малыши своим рождением преподнесли мамам и папам самый большой рождественский подарок. Еще в трех семьях 7-е января станет двойным праздником.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ