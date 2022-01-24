В воскресенье в Мозырском районе произошел пожар. Погиб человек

Вечером 23 января на «101» поступило сообщение – горит дом в поселке Глиницкий Осовецкого сельсовета. Когда спасатели прибыли к месту вызова, строение было полностью охвачено огнем. Со слов соседей – в доме находится сын хозяйки, умершей в прошлом году, мужчина 1960 года рождения. Он постоянно проживал в Мозыре, а сейчас они видели, что он приехал в родительский дом. Пожар ликвидировали. При проведении работ по разборке строительных конструкций под обломками обнаружено сильно обгоревшее тело (предположительно это и есть сын хозяйки, который временно находился в доме).

В результате пожара уничтожена кровля, потолочное перекрытие, имущество в доме. Причина пожара устанавливается. Доминирующая версия – это неосторожное обращение с огнем при курении. С начала года это уже вторая жертва огненной стихии в Мозырском районе.